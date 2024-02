Notizie Udinese | L’ex Muriel saluta la Serie A: lo aspetta l’Orlando City

L'attaccante colombiano ha accettato la proposta del club di MLS: si aspetta solo l'ok dell'Atalanta per la buona riuscita dell'affare

Un ex Udinese sta per lasciare la Serie A. Infatti, Luis Muriel potrebbe presto salutare l'Italia ed il calcio europeo. L'attaccante colombiano, portato nel Belpaese proprio dai friulani nel 2010, è molto vicino a dire di sì al Mls e all'offerta dell' Orlando City .

Sul tavolo ci sarebbe la proposta per un triennale a 1 milione di euro l'anno che può rappresentare per Muriel, a quasi 33 anni, l'ultima grande opportunità della carriera dal punto di vista economico. L'attaccante ha già accettato. Si aspetta solo l'ok sui documenti poi il colombiano potrà partire per l'America.