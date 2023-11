News Udinese | L’ex Natali: “Ferreira mi ha stupito. Con Cioffi più energia”

L'ex difensore dei bianconeri ha rilasciato una lunga intervista sul Messaggero Veneto in cui ha parlato del momento dei friulani

L’ex difensore dell’Udinese Cesare Natali ha rilasciato un’intervista al Messaggero Veneto in cui ha parlato anche della squadra bianconera, a suo dire completamente trasformata dall'arrivo sulla panchina di gabriele Cioffi: “Con Sottil non si vedeva tutta questa energia e voglia di aggredire. La squadra ha proprio cambiato l’intensità nervosa e ora dev’essere brava a mantenere la stessa qualità di rendimento. Dominare l’Atalanta in quel modo non è facile per nessuno, i friulani hanno vinto duelli a tutto campo “.

Sulla grande prestazione di Ferreira si esprime così, finalmente apparso in sintonia col gruppo: “è stato decisivo e non solo per il rigore procurato. Mi ha colpito per personalità, ha spaccato la Dea quando usciva palla al piede. Con la sua corsa agile e svelta è stato un valore aggiunto, davvero una piacevole scoperta”.

Sul rigore sbagliato da Success afferma: “La gerarchia viene sempre stabilita prima, ma possono succedere situazioni di campo non gestibili dall’esterno, vedi il fatto che il tiratore principale lo lasci battere al compagno. Il Tucu ha capito il momento del nigeriano e gli ha dato fiducia".

Le parole di Natali — Sugli altri interpreti bianconeri dichiara: “Payero è un giocatore capace, ha già un percorso importante alle spalle. Ho rivisto anche il miglior Walace in qualità di equilibratore e un Pereyra in grande spolvero. Sia lui che Samardzic possono avvicinarsi di più alla porta per fare ancor meglio la differenza”.

