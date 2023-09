Udinese | L’ex Soppy: “A Udine non è ancora pronto a giocare titolare”

Brandon Soppy è stato presentato ieri come nuovo giocatore del Torino. L'esterno, arrivato dall'Atalanta negli ultimi giorni di mercato, è stato uno dei colpi last minute di Cairo. Il laterale classe 2002 è tornato sulla sua esperienza all'Udinese, nella quale ha collezionato 29 presenze e 0 reti dal 2021 al 2023. "Spero sicuramente di giocare più dell’anno scorso, con più continuità, e magari di servire qualche assist. Sicuramente mi sento più maturo rispetto a quando sono arrivato in Italia.