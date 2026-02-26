Il difensore centrale che ha scritto pagine importanti della storia dell'Udinese ha fatto il punto proprio sulla stagione dei bianconeri del Friuli Venezia Giulia. Non perdiamo un secondo e passiamo subito alle dichiarazioni di quello che è diventato un perno fondamentale del club.
News Udinese – Felipe avverte i bianconeri: “8 punti, non sono tanti…”
Il difensore centrale brasiliano ha fatto il punto su questa stagione dell'Udinese. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli
"Adesso bisogna pensare diversamente con l'Udinese che deve vedere tutti i match come se fossero fondamentali. L'acqua inizia a salire visto che otto punti di vantaggio non sono pochi, ma nemmeno molti". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Rinnova il titolarissimo? Il punto sulla fumata bianca <<<
