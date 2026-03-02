mondoudinese udinese news udinese Udinese-Fiorentina | A.A.A. arriva Kean: i bianconeri la sua vittima preferita

Udinese-Fiorentina | A.A.A. arriva Kean: i bianconeri la sua vittima preferita

La Fiorentina si avvicina a grandi passi verso il prossimo incontro di campionato. Tutti i dettagli sul centravanti del club viola
La Fiorentina si avvicina a grandi passi verso il prossimo incontro di campionato. Una sfida decisiva contro un grande club come quello gestito da mister Kosta Runjaic, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sulla partita. Attenzione specifica ad un calciatore in particolare, ecco perché.

Moise Kean non vede l'ora possa arrivare il fischio d'inizio. L'Udinese è ufficialmente la sua vittima preferita da quando milita con il team dalla casacca viola nella massima serie del calcio italiano. Quattro reti in tre sfide è il bottino del bomber italiano. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita per l'Udinese. Marotta vuole chiudere: tutti i dettagli <<<

