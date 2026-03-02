Udinese-Fiorentina | Atta in tribuna: ecco cosa è successo al francese

Leggendo la distinta che porta al fischio d'inizio della sfida tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e la Fiorentina di Paolo Vanoli non possiamo fare altro che parlare di un calciatore che ha alzato bandiera bianca. Leader tecnico dei bianconeri sotto tutti i punti di vista, ecco perché Arthur Atta non ci sarà nel corso di questo incontro.