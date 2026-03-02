mondoudinese udinese news udinese Udinese-Fiorentina | Atta in tribuna: ecco cosa è successo al francese

Udinese-Fiorentina | Atta in tribuna: ecco cosa è successo al francese

Il francese alza bandiera bianca per questa sfida di campionato, ecco tutti i dettagli sulle condizioni di un calciatore importante
Leggendo la distinta che porta al fischio d'inizio della sfida tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e la Fiorentina di Paolo Vanoli non possiamo fare altro che parlare di un calciatore che ha alzato bandiera bianca. Leader tecnico dei bianconeri sotto tutti i punti di vista, ecco perché Arthur Atta non ci sarà nel corso di questo incontro.

Il centrocampista francese che è stato messo sotto osservazione da tutte le grandi del nostro calcio è in tribuna per via di un affaticamento muscolare.

