La Fiorentina e l'Udinese sono pronte per il prossimo incontro di campionato. Una sfida che dirà tantissimo sul finale di stagione delle due squadre, con i viola che hanno la possibilità di allontanare in via definitiva la zona retrocessione diretta. Non perdiamo un secondo ed andiamo con le formazioni ufficiali. Ecco le scelte di mister Kosta Runjaic e Paolo Vanoli.
Udinese-Fiorentina | Le formazioni ufficiali: le scelte di Runjaic e Vanoli
Udinese (3-5-2): Maduka Okoye; Thomas Kristensen, Christian Kabasele, Nicolò Bertola; Kingsley Ehizibue, Jakub Piotrowski, Jesper Karlstrom, Jurgen Ekkelenkamp, Jordan Zemura; Nicolò Zaniolo, Keinan Davis. All: Kosta Runjaic
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Rugani, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.
