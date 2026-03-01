mondoudinese udinese news udinese Udinese-Fiorentina | Dove vedere la partita: tutti i dettagli

La Fiorentina e l’Udinese si avvicina a grandi passi verso il prossimo incontro di campionato. Ecco dove vedere la sfida dal primo minuto
La sfida tra l’Udinese e la Fiorentina si avvicina a grandi passi con due squadre che hanno bisogno di collezionare punti per l’obiettivo principale che è lo stesso. Il club bianconero deve conquistare gli ultimi punti per ottenere definitivamente la salvezza, mentre la Viola ha la possibilità di allontanare una volta per tutte la zona più complessa della classifica. Scopriamo dove vedere la sfida in diretta minuto per minuto.

Il match del lunedì sera sarà in diretta televisiva sia su DAZN che su Sky, ma per seguire l’incontro minuto per minuto con la diretta testuale c’è sempre MondoUdinese.It. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Marotta cerca il colpo bianconero: tutti i dettagli <<<

