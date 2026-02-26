Udinese-Fiorentina | I viola recuperano il difensore: il punto

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, dopo le tre sconfitte consecutive serve tornare a mettere sul campo punti e soprattutto ottime prestazioni. Nel frattempo si inizia a fare il punto anche con la Viola, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su un recupero decisamente importante.
La Fiorentina continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul mercato
La Fiorentina dovrebbe ritrovare un calciatore che è arrivato nel corso degli ultimi giorni di mercato, stiamo parlando di un difensore centrale come Davide Rugani. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Un rinnovo è alle porte, il titolarissimo è pronto per prolungare il suo contratto <<<
