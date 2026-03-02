Udinese-Fiorentina | Il commento: Davis fa rinascere l’Udinese

La sfida tra la Fiorentina di Paolo Vanoli e l'Udinese di mister Kosta Runjaic è terminata da qualche istante. Un match decisamente importante per tutte e due le squadre che avevano come obiettivo quello di conquistare punti fondamentali per i loro obiettivi. Non perdiamo tempo e passiamo subito al racconto della sfida, ecco il commento.