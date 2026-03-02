mondoudinese udinese news udinese Udinese-Fiorentina | La moviola del match: ecco i casi più dubbi

Udinese-Fiorentina | La moviola del match: ecco i casi più dubbi

Fischietto arbitro
Il match tra l'Udinese e la Fiorentina sta prendendo quota, non perdiamo un secondo ed ecco i casi più dubbi messi sotto osservazione
La sfida di campionato tra la Fiorentina e l'Udinese prende quota e realtà. Un match di primissimo livello tra due squadre che hanno grande voglia di continuare a fare la differenza e scalare la classifica. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i casi che fanno più scalpore nel corso di questa partita. Ecco la moviola della sfida arbitrata dal direttore di gara Pairetto.

PRIMO TEMPO

28’ - fallo tattico di Pongračić su Zaniolo, giusta la decisione del direttore di gara.

32’ - Parisi si prende un’ammonizione per intervento scorretto ai danni di un giocatore dell’Udinese.

39’ - Ehizibue entra in ritardo e la decisione è chiara: cartellino giallo

