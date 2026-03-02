mondoudinese udinese news udinese Udinese 3-0 Fiorentina | Le pagelle: Davis è tornato e con lui la vittoria

udinese

Udinese 3-0 Fiorentina | Le pagelle: Davis è tornato e con lui la vittoria

Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra la Fiorentina di Paolo Vanoli e l'Udinese di mister Kosta Runjaic: ecco tutti i voti
Lorenzo Focolari Redattore 

Kabasele

Una prestazione nella media, con un calciatore che sembra non regalare mai dei veri e propri guizzi ma fornire sempre e costantemente la sua sufficienza.

Sicuramente è un perno da cui ripartire anche nel corso della prossima stagione, ma ci si aspetta possa finalmente fare il salto di qualità di cui tutti parlano.

Voto: 6

