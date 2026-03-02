Udinese-Fiorentina | Parla Collavino: “Siamo chiamati al riscatto…”

L'Udinese e la Fiorentina sono pronte per il fischio d'inizio dell'incontro di campionato. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli con le dichiarazioni nel prepartita da parte di un assoluto protagonista nel corso di questa stagione. Partiamo con le parole di Collavino .

"Il match dell'andata è singolare, visto che è arrivata l'espulsione dell'estremo difensore dopo pochi minuti. Arriviamo da tre sconfitte consecutive e l'obiettivo è quello di arrivare al riscatto sotto tutti i punti di vista".