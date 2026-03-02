L’Udinese e la Fiorentina si sono date battaglia sul campo da gioco. Non perdiamo un secondo e partiamo subito con le dichiarazioni del mister bianconero.

“ Importante vincere oggi , visto che arriviamo da tre sconfitte consecutive. Volevamo vincere contro una squadra con cui avevamo perso 5-1 all’andata e di conseguenza c’era grande voglia di rivalsa”.

Il punto su Davis

”Oggi Davis ha fatto capire quanto è un calciatore importante per noi. Ha lavorato duro per tornare il prima possibile e non saremmo gli stessi senza di lui”.