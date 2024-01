Udinese-Milan | Florenzi verso il recupero: ok per la sfida contro i friulani

Mancano pochi giorni a Udinese-Milan. Una gara importante per capire lo stato di forma attuale della squadra dopo il pareggio di Firenze. Saranno ancora diverse le assenze per i rossoneri. Nonostante questo, Stefano Pioli dovrebbe recuperare almeno un pezzo per la sfida.

Si tratta di Alessandro Florenzi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il laterale dovrebbe aver smaltito il problema muscolare patito contro nella vittoria per 3-0 contro l'Empoli e sarà a disposizione del tecnico. L'ex Roma andrà così ad aumentare la possibilità di scelta, con i rossoneri che nella gara contro i giallorossi avevano in panchina i soli Bartesaghi e Simic per il reparto arretrato.