Udinese | Idea Defrel, ma per girarlo in prestito al Watford: ok di Pozzo

Non solo l'Udinese, anche il Watford è a caccia di rinforzi. I gialloneri sono riusciti a risollevarsi dai bassifondi della classifica, piazzandosi ora ai piedi della zona playoff, con la speranza promozione che quindi non si è spenta del tutto. Proprio per questo gli Hornets cercano ora qualche innesto, soprattutto davanti, dove servirebbe un po' di varierà. L'ipotesi più calda è ora Gregoire Defrel, nome già accostato agli inglesi ma che ora è in pole position.