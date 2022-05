Notizie Udinese – L’indennizzo del Hellas per Cioffi: smentite le voci

Il team bianconero continua a lavorare in vista della prossima stagione. Ecco tutti i dettagli di settimana in settimana

Il team bianconero continua il suo lavoro in vista della prossima stagione. Bisogna avere un solo obiettivo: quello di continuare a migliorarsi. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di continuare a fare la differenza e dare tutto pur di portare a casa il miglior piazzamento possibile in vista della prossima annata. Sicuramente potrebbe fare la differenza l'addio di alcuni giocatori molto importanti per la società, stiamo parlando di talenti come Gerard Deulofeu e Nahuel Molina. Per il momento, però, la guida tecnica è il vuoto più grande e che bisogna colmare il prima possibile. L'addio di Gabriele Cioffi sicuramente potrebbe fare la differenza ed essere molto importante. Intanto non perdere i dettagli sull'addio del tecnico bianconero.

Un possibile indennizzo

Nelle ultime ore girava una voce molto interessante che parlava di un indennizzo da parte del team veronese verso quello friulano per la firma di Gabriele Cioffi. In pochissimo tempo, però, questa news è stata smentita dalla maggior parte delle testate giornalistiche. Non dovrebbe esserci nessuna clausola che si deve pagare per potersi garantire il contratto e le prestazioni del tecnico. Anche perché si parlava di cifre abbastanza elevate per un tecnico appena entrato nella Serie A e nel calcio che conta. Ecco tutti i dettagli.

1 milione e mezzo

Questa è la cifra che secondo Alfredo Pedullà avrebbe dovuto pagare la società scaligera all'Udinese. Una notizia (che come abbiamo detto) è stata smentita. Adesso il tecnico è veramente vicino a firmare per il nuovo club e si prospetta un'estate molto calda. Un contratto biennale da 500 mila euro a stagione è quello che gli spetterà e sicuramente la possibilità di continuare a fare bene assieme ad una rosa competitiva. Intanto non perderti le ultime sul possibile tecnico che sostituirà Gabriele Cioffi. Si aprono i casting, ecco tutte le novità di giornata: i dettagli <<<