Inter-Udinese | Inzaghi recupera un titolare: Bastoni punta i friulani

Rientra Bastoni

Secondo La Gazzetta dello Sport, filtra ottimismo soprattutto per quanto riguarda le condizioni di Bastoni. Il mancino italiano potrebbe tornare a disposizione già per la sfida di sabato a San Siro contro l'Udinese. Il problema al polpaccio è superato, tra domani e mercoledì può tornare ad allenarsi con il gruppo. Altre due settimane di attesa circa, invece, saranno necessarie per rivedere all'opera Pavard.