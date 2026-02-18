Scelta importante da parte della squadra che potrebbe aggiungere alla sua rosa un doppio elemento di primissimo livello. Proprio nel corso delle ultime ore il mister, che dovrà affrontare l'Udinese questo lunedì, recupera le giocate di due elementi fondamentali come Heggem e De Silvestri.
News Udinese – Italiano recupera due giocatori fondamentali: il punto
Il mister della squadra Felsinea potrebbe aggiungere alla sua rosa due calciatori importanti. Non perdiamo un secondo ed ecco le ultime
Il difensore centrale potrebbe candidarsi sin da subito ad una maglia da assoluto protagonista, vedremo quale sarà la scelta del coach. Allo stesso tempo importanti anche il recupero dell'esterno italiano che proverà a rimettersi in mostra. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. L'Udinese perde Solet? Tutti i dettagli sull'affare <<<
