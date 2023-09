Udinese-Fiorentina | Italiano senza il suo dieci: Nico Gonzalez out

Manca ormai poco alla sfida del Friuli. Brutte notizie in casa viola: non ci sarà Nico Gonzalez. L'esterno offensivo argentino, che ha accusato un problema tra anca e addome in Conference League contro il Genk, non ha recuperato e non è nella lista dei convocati per la trasferta di Udine. L’attaccante ieri avvertiva ancora dolore, è rimasto fuori dalla lista dei convocati e non è partito per la gara di questo pomeriggio. Non sono stati fatti ulteriori accertamenti. Intanto domani Gonzalez sarà al Viola Park per lavorare e cercare di bruciare le tappe. Averlo già a Frosinone giovedì prossimo oppure nel posticipo contro il Cagliari il lunedì successivo allo stadio Artemio Franchi sarebbe già un’ottima notizia per i viola.