Udinese | Juric recupera un pezzo: ok Tameze. Bellanova squalificato

Il Torino è tornato ad allenarsi questo pomeriggio per preparare la gara con l'Udinese. Ora per il Toro c’è un’altra grande occasione per continuare a macinare punti e a inseguire il sogno europeo: al grande Torino arriverà infatti l’Udinese di Cioffi, in una gara fondamentale per entrambe le compagini. In quest’ottica arrivano buone notizie per Juric: Adrien Tameze, infatti, si è allenato in gruppo dopo gli acciacchi dell’ultima gara.