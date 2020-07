Il centrocampista della Juventus, ed ex della gara Juan Cuadrado ha parlato prima del match contro l’Udinese. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Sappiamo che partita sarà, molto difficile. Veniamo con la voglia di fare il risultato e prendere subito il campionato. Abbiamo la testa giusta. Opportunità per chi ha giocato meno? Tutti quelli che aspettano la loro opportunità sono pronti. Questa partita è un’opportunità per loro”.