News Udinese | Kabasele: “Il pareggio fa male. Contento per il primo gol”

Autore del primo gol dell' Udinese contro il Verona, Christian Kabasele ha analizzato così il pareggio ai microfoni di TV12: “ Il morale non è buono , abbiamo perso negli ultimi minuti e non possiamo essere soddisfatti. Come tutte le partite qui in Serie A è stata una gara dura. Con un po’ più di calma e di palleggio avremmo avuto più punti in classifica. Ma siamo una squadra, se un giocatore sbaglia gli altri devono aiutarlo e oggi la squadra ha perso due punti, non chi ha sbagliato un gol o chi ne ha causato uno ”.

Le parole di Kabasele

In seguito, sulla rete realizzata e la sua posizione all'interno della difesa: "È difficile adesso essere felici. Ho segnato il mio primo gol in Italia e sono contento per i miei bambini perché è la prima volta che mi hanno visto andare in rete, ma il pareggio fa male. Sono abituato a giocare come centrale in una difesa a quattro, l’ho fatto tante volte e gli automatismi hanno reso naturale per me posizionarmi al centro della difesa oggi. Ho il vantaggio di poter giocare in tutte e tre le posizioni della retroguardia. Gioco dove il mister pensa che sia la mia miglior posizione"