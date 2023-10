Notizie Udinese | Kamara preoccupa: in dubbio per la trasferta di Empoli

L'ex difensore del Watford è uscito anzitempo dalla gara col Genoa per un problema muscolare. Da monitorare le sue condizioni per venerdì

Udinese subito al lavoro per preparare la delicata trasferta di venerdì a Empoli. Uno scontro diretto che sarà decisivo vista l'attuale posizione in classifica. Infatti, gli uomini di Sottil, hanno fin qui collezionato solo 1 punto in più dei toscani che con l'arrivo del tecnico Andreazzoli sono riusciti a strappare la prima vittoria in campionato. In più, l'Empoli visto al Dall'Ara è sembrato molto più coriaceo e propositivo, nonostante il 3-0 maturato nel finale. Servirà quindi una prova importante per superare, quella che, ad oggi, è una diretta concorrente per la salvezza.

Questa mattina il gruppo di Sottil si è ritrovato al Bruseschi per una seduta di scarico, riservata a chi ha giocato ieri, e un allenamento più intenso per gli altri. Presenti anche Samardzic e Kabasele, che saranno completamente recuperati per la gara in Toscana.

Dubbio Kamara — Rimane solo il dubbio riguardante le condizioni di Hassane Kamara per Sottil: l’ex Watford ieri è stato sostituito per un fastidio muscolare e verrà monitorato giorno dopo giorno per capire se sarà convocabile per Empoli. L’Udinese si ritroverà domani alle 15 per la seconda seduta settimanale. Mercoledì e giovedì la squadra si allenerà in mattinata. Giovedì pomeriggio prevista la partenza per Firenze. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i voti assegnati ieri sera. Ecco le pagelle di Udinese-Genoa <<<

