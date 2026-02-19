Notizie Udinese – Kjerrumgaard pronto per la A? Ecco i suoi numeri

Il calciatore dell'Udinese in prestito al Watford, come sta andando nel corso di questa stagione? Parliamo di un elemento fondamentale del club inglese che di giornata in giornata sta mostrando un rendimento crescente e che sta raccogliendo interesse in giro per il mondo calcistico.
Luca Kjerrumgaard sta cercando di mettersi in mostra nella massima serie del calcio italiano. Ecco tutti i dettagli sul futuro del bomber
I numeri parlano chiaro, visto che in trenta presenze sono arrivate ben otto reti ed un assist. Dati importanti, se pensiamo che questa è la prima stagione ad alto livello nel calcio europeo. Vedremo se l'Udinese lo sceglierà come futuro Keinan Davis in vista della prossima stagione. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. C'è un nome dagli svincolati <<<
