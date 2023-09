News Udinese | Kristensen: “Qui perchè sono pronto. Mi ispiro a Dias”

Giorno di presentazioni per Thomas Kristensen, prelevato dall'Udinese in chiusura di mercato per dare una soluzione in più a mister Sottil in difesa. E viste le ultime notizie su Ebosse e Kabasele, il giocatore danese può trovare il suo spazio già in questo inizio di campionato. Queste le parole del classe '02 ai microfoni di TV12: “Sono molto felice di essere qui, non vedevo l’ora che si completasse il trasferimento. Gli ultimi giorni di mercato sono stati difficili, ma abbiamo trovato la soluzione e sono contento che l’operazione sia andata a buon fine. Respiri la storia del club non appena entri nello stadio. Inoltre ci sono tanti giocatori di qualità e belle persone intorno a noi”.