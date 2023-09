News Udinese | L’ex ds Larini: “Lucca nel miglior posto per crescere”

Fabrizio Larini, ex ds dell’Udinese, ha espresso il suo parere su Lorenzo Lucca in un’intervista ai microfoni di Radio FirenzeViola, in occasione della gara di domenica proprio contro i toscani. La miglior piazza per crescere “È...

Fabrizio Larini, ex ds dell'Udinese, ha espresso il suo parere su Lorenzo Lucca in un'intervista ai microfoni di Radio FirenzeViola, in occasione della gara di domenica proprio contro i toscani.

La miglior piazza per crescere — “È andato in un club dove hanno la pazienza di aspettare i giocatori e farli crescere senza troppe pressioni addosso. Questo è importante per un giocatore, specie se viene da una stagione poco positiva. Poi il suo percorso è stato improvviso, aveva bisogno di tempo per formarsi. Spostarsi all’Ajax forse è stato un passaggio un po’ eccessivo, magari poteva maturare ulteriormente in Italia. Ora invece è in un club dove si dà tempo ai giocatori di crescere”.

