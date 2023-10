Udinese-Lecce / Ecco chi sarà il direttore di gara: tutti i precedenti

L'Udinese non può più sbagliare e quella di lunedì sarà a tutti gli effetti l'ultima spiaggia per Sottil. Da poco è stata decisa la terna arbitrale valida per il prossimo incontro di campionato. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere chi dirigerà questo fondamentale match di campionato.

I precedenti

Tremolada, arbitro soprannominato il Cavaliere, è stato promosso quest’anno da Rocchi in Can A e Can B: lo scorso anno ha diretto 18 gare di C e la finale di Coppa Italia di categoria tra Juve Next Gen e Vicenza. Il 14 agosto è stato l’arbitro della gara valida per il primo turno di Coppa Italia tra Torino e Feralpi Salò. La direzione di lunedì in Udinese e Lecce sarà per lui l’esordio in serie A. Infatti non ha precedenti con i due club.