News Udinese | Liverani: “Out Boateng. Anche Fazio non recupera”

Il tecnico granata ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani in programma alle 15 al BluEnergy Stadium

Sulla difesa: "La difesa a quattro l'ho sempre preferita ma sono arrivato qui con una squadra che ha giocato sempre a tre negli ultimi anni. C’è una problematica numerica, non recuperiamo nessuno dalla partita scorsa, neanche Fazio. Numericamente non siamo messi bene, in confronto a Monza perdiamo anche Boateng, è il cruccio che ho per cercare di capire come poterla gestire. L’idea che ho di giocare con la linea a 4 l’avevo dal primo giorno, devo capire come”.