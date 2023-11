News Udinese | Lovric: “Cioffi ha parlato con tutti. Bijol è fortissimo”

Il centrocampista sloveno ha parlato ospite a Udinese TV del momento dei bianconeri e del ritorno in panchina di Cioffi

Sandi Lovric ha parlato a Udinese Tonight raccontando le emozioni della vittoria a San Siro, la prima in campionato per l'Udinese: "Finalmente abbiamo vinto, adesso di respira un po' e si ride con più facilità. Avevamo un grosso peso sulle spalle perché era da molto che non vincevamo. Non era facile, però ora la sensazione è bellissima.

Riguardo il cambio allenatore, ha sottolineato la differenza che si respira con il nuovo tecnico: "Cioffi ha parlato con tutti, è un allenatore che comunica con tutti i giocatori. Per lui è importante ed è positivo per noi, ne abbiamo bisogno. Ci ha detto delle cose diverse, ha segnato una riga dopo la metà campo evidenziando l'area e dicendo 'Questa è casa nostra'. Siamo più compatti e siamo sempre in due o tre dove sta la palla. Ci sentiamo più in fiducia perché se sbagli sai che hai un compagno vicino a te. Ha parlato anche con me e ci siamo capiti".

Contro il Milan, il numero 4 bianconero ha raggiunto quota 50 presenze. Un'emozione da ricordare: "Ogni volta che scendiamo in campo vogliamo dare tutto per l'Udinese ma una volta si vede più il risultato e qualche volta meno, come in questo inizio di campionato. Poi io ho avuto una piccola lesione e ora sono recuperato. Sto bene dopo che per 10 giorni non ho fatto allenamento. Sono molto felice delle 50 presenze, sono orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo. È la mia prima squadra in cui gioco nei top 5 campionati e questo mi fa molto piacere. La più bella? Contro il Napoli, ho segnato ma lo stadio era tutto blu anche se giocavamo in casa".

Le parole di Lovric — Sul ruolo in cui si sente più a suo agio, Lovric ha dichiarato: "Penso di essere un giocatore di inserimento, però mi serve lo spazio per entrare. Ho anche un mister che vuole qualcosa che devi fare e devi rispettarlo".

Infine, ha concluso sul suo connazionale: "Bijol non è forte, ma fortissimo. Non prendiamo tanti gol dietro anche per merito suo, sta facendo benissimo. Sono contento per lui. Anche con la Slovenia sta andando bene, ci manca una vittoria per andare all'Europeo".

