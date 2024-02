News Udinese | Lucca commenta il pareggio: “Vietato accontentarsi”

Altra gara senza reti per Lorenzo Lucca, ancora una volta a secco nel 2024. Diverse le chance passate per i piedi del centravanti ex Ajax. Quella più importante è stata sicuramente l'incornata su cross al bacio di Thauvin, spedita largamente sulla sinistra di Scuffet. Un'occasione che avrebbe messo il risultato sul 2-0 per i bianconeri. Prestazione che giustamente non può soddisfare un killer da area di rigore come il numero 17 bianconero, che sottolinea il momento di crescita con un messaggio sulle storie Instagram "vietato accontentarsi". Un digiuno realizzativo che va avanti da ormai troppo tempo, e che Lucca non vede l'ora di sfatare.