Notizie Udinese | Mamma che Lovric! Lo sloveno è tornato imprescindibile

Numeri importanti per il centrocampista bianconero che finalmente pare essere tornato sugli standard dell'anno scorso

Quasi all’unanimità, Florian Thauvin è stato eletto il miglior bianconero contro il Monza. Praticamente un paio d’ore dopo aver ricevuto il riconoscimento di MVP bianconero del mese di gennaio. Il francese, dopo un inizio di stagione difficile, è tornato a livelli ottimi e si è candidato come uno dei leader della squadra.

Molto positiva, sabato, anche la prestazione di Sandi Lovric, non solo per il salvataggio sulla linea nel finale. I numeri, infatti, dicono che il nazionale sloveno ha avuto il maggior numero di occasioni da gol, ben 4, contro le 3 dello stesso Thauvin e le due di Lucca e Samardzic. Nell’anticipo contro i brianzoli, ha effettuato il maggior numero di passaggi riusciti nella tre quarti, 11, e di passaggi chiave, 4. Numeri che segnalano il cambio di passo del centrocampista sloveno che finalmente pare essere tornato quello dello scorso anno. Per questo, Cioffi, gli ha affidato le chiavi della mediana ed è diventato presto insostituibile.