Milan-Udinese | Marelli a Dazn: “Rigore Ebosele? Non andava fischiato”

Una vittoria per l'Udinese che scaccia i guai e fa tornare il sorriso in un ambiente che era diventato pesante dopo la sconfitta in Coppa Italia. Il ritorno al gol di Pereyra ha rilanciato la squadra di Cioffi, ma la modalità con cui è arrivato ha aizzato le polemiche.

Il giudizio di Marelli

Intervenuto a DAZN, Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato così il rigore assegnato all'Udinese per il fallo subito da Ebosele: "Rigore che non mi piace e che non andava fischiato. Quello che andiamo a vedere è l'intervento di Adli rischioso, ma il piede di Adli si appoggia davanti al piede destro di Ebosele. Forse tocca la punta, ma contatto troppo lieve. Perché il VAR non è intervenuto? Essendoci stato un minimo contatto, valutato in campo dall'arbitro, si è ritenuto di non intervenire".