News Udinese | Okoye titolare con merito: stravinto il duello con Milik

Pur vincendo il duello, Okoye ha adottato un approccio energico, riuscendo a bloccare i tentativi di Milik in più di un occasione. Questo è stato confermato direttamente dall'estremo difensore dell'Udinese attraverso i suoi canali social. "Ecco cosa succede quando guardo un tuo incontro prima della partita", ha scritto su Instagram taggando Islam "The Ripper" Dulatov, lottatore di MMA. Poi ha concluso: "Non venite dalle mie parti, se non volete farvi male".