Udinese / Open Var sul gol annullato a Lucca: “Ottima decisione”

La trasmissione in onda ieri sera su Dazn ha analizzato la rete non assegnata al centravanti italiano. Ecco gli audio del Var con Forneau

L’Udinese, tramite il suo Dt Federico Balzaretti, aveva contestato in diretta a Dazn la decisione dell’arbitro Fourneau in merito alla scelta di annullare la rete di Lorenzo Lucca. Da subito, però, la moviola ha chiarito quanto accaduto: Lucca di fatto non ha segnato, ma ha colpito De Winter sul piede d’appoggio ed è stato il rossoblù a battere il proprio portiere.