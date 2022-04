Bologna – Udinese / Ecco il commento del match: che battaglia in Emilia!

La prima grande occasione della gara è stata dell'Udinese. Al secondo minuto Makengo da posizione ravvicinata spara alto sopra la traversa, fortunatamente per il francese l'arbitro aveva fischiato il fuorigioco . La partita però viene subito sbloccata dai rossoblù. Poco più di trecento secondi e Svanberg trova la sovrapposizione di Hickey , che con un colpo da biliardo manda la palla nell'angolino più lontano. Silvestri può suolo guardare ed 1 a 0 per i padroni di casa.

Dopo il gol subito l'Udinese cerca di rialzare la testa, al 21esimo è Molina che si butta dentro e prova il tiro ma Bardi gli chiude lo specchio della porta. Solo 3 minuti dopo è Udogie a riportare la partita in parità con un gol fantastico. L'azione parte da Deulofeu con una palla in verticale per la punta ( Success ) che con un tocco elegante di tacco serve Destiny, il giovane italiano davanti a Bardi con l'esterno sinistro non sbaglia e fa 1 a 1.

Alla mezz'ora il Bologna spaventa ancora i bianconeri. Orsolini si ritrova davanti a Silvestri e la butta dentro, ma viene subito alzata la bandierina, è offside. Nella stessa azione c'è il giallo a Perez per un intervento ruvido nei pressi del centrocampo. Al 40esimo minuto è di nuovo la squadra di De Leo che va vicina al gol. Soriano dà una gran palla in profondità a Barrow, che al momento del tiro non calcia in modo pulito e spreca l'occasione. Senza recupero si chiude la prima frazione di gara, 1 a 1 tra Bologna e Udinese. Ma non è tutto, ora andremo a vedere cos'è accaduto nei secondi 45 minuti! <<<