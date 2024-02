Notizie Udinese | Ora tocca a Brenner: Cioffi ha il suo “nuovo” attaccante

Lo scorso settembre, a inizio mese, l'operazione che ha avuto tempi di recupero perfettamente rispettati. Questo il comunicato. In Brasile, ma pure negli Stati Uniti, è stato considerato sin da subito uno dei talenti più interessanti. Punta rapida, veloce, nei due si trova che è una meraviglia, potendo giocare sia da prima che da seconda punta avanzata. Grande estro e dribbling, è interessante capire come nei mesi di Udine abbia recepito anche i dettami tecnici e tattici dei suoi nuovi allenatori. In patria è stato paragonato a un primo Gabriel Jesus per caratteristiche fisiche e tecniche. Ora Cioffi può contare su di lui.