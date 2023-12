News Udinese | Padelli: “Col Verona meritavamo la vittoria. Strada giusta”

L'Udinese non riesce a trovare il primo successo casalingo della sua stagione. In casa, il rullino di marcia continua a essere insufficiente, nonostante la prestazione. Con il Verona è arrivato un altro pareggio in extremis. A analizzare il momento dei friulani è stato Daniele Padelli. Queste le sue parole a margine della cena natalizia del club: "Facciamo davvero fatica a digerire un pareggio come quello di ieri. Meritavamo tutti la vittoria, squadra, società e tifosi. Ce l'eravamo guadagnata facendo una buonissima partita, come d'altronde anche contro l'Atalanta. Manca sempre qualcosa, un po' di esperienza forse, ma la strada giusta è stata intrapresa. Dobbiamo essere consapevoli che il lavoro paga sempre e che i risultati presto arriveranno".