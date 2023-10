Notizie Udinese | Pafundi lancia segnali a Sottil: doppietta con l’Italia U19

Torna a brillare in Nazionale la stellina Simone Pafundi. Il fantasista bianconero, che con un gol ai Mondiali Under 20 aveva portato l’Italia in finale in quel torneo, oggi nell’amichevole disputata dall’Under 19 in Serbia è stato determinante con una doppietta che ha aperto le marcature. Sue, infatti le prime due reti azzurre. Finale 1-3 e al termine del match il C.t. Bernardo Corradi, soddisfatto, ha commentato: “La partita è andata molto bene, come, d’altronde, era andata molto bene quella di tre giorni fa, al di là, chiaramente, del risultato. Per chi fa il lavoro che facciamo noi con le nazionali, quello che conta di più è il percorso che fanno i ragazzi. Quindi, a volte, è meglio incappare in un risultato negativo facendo un’ottima gara piuttosto che il contrario".