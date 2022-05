Udinese – Il pagellone di fine stagione: “c’è rammarico per l’epilogo finale”

Il portiere è arrivato quest'estate dall'Hellas Verona con una grossa responsabilità sulle spalle: sostituire Juan Musso. Per tutto l'anno ha giocato al meglio e senza soffrire nessuna pressione.

Nella seconda parte di stagione il suo rendimento è costantemente cresciuto, diventando uno dei migliori. Si è anche tolto la soddisfazione di parare il primo rigore nella massima serie del calcio italiano. Una stagione positiva per quello che si prospetta come un punto fermo anche in vista dei prossimi anni.