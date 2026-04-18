Non perdiamo un secondo ed ecco tutto i voti assegnati alla fine dei novanta minuti del match tra l’Udinese ed il Parma. Tutti i dettagli
“Il gol era regolare, chiudete il calcio!”: le reazioni dei tifosi a Udinese-Juventus
Maduka Okoye
Si interrompe la sua striscia di imbattibilità e lo fa contro una squadra che non ha impegnato particolarmente la difesa. Non ha colpe sulla rete subita.
Voto: 6
Thomas Kristensen
Una partita che doveva essere d’ufficio per il giocatore danese, ma soffre particolarmente le offensive del Parma.
Voto: 5,5
Christian Kabasele
perno centrale del club bianco nero ci si aspetta sempre tantissimo da lui, viste l’ultima prestazioni, ma oggi un rendimento al di sotto delle aspettative.
Voto: 5,5
Oumar Solet
come sempre da una grande mano in fase di costruzione, ma dal punto di vista difensivo pecca rispetto al solito resta una prova sufficiente per il difensore.
Voto: 6
Kingsley Ehizibue
Grandi complimenti dopo le ultime prestazioni, soprattutto quella a San Siro, ma oggi ha qualche responsabilità sulla rete del vantaggio e sull’assist messo referto da Strefezza.
Voto: 5
Jesper Karlstrom
il gestore del centrocampo bianconero deve alzare i ritmi soprattutto nel corso della seconda frazione, ma fallisce questo compito. Una prova al di sotto delle aspettative.
Voto: 5,5
Jakub Piotrowski
Trova spazio dal primo minuto e di conseguenza non possiamo fare altro che aspettarci una grande prova da lui cosa che non arriva.
Voto: 5,5
Arthur Atta
Quando ci si aspetta il salto di qualità sotto tutti i punti di vista non arriva e di conseguenza non arriva una conferma dopo l’ottima prova fornita in quel di San Siro.
Voto: 5
Jurgen Ekkelenkamp
Un altro giocatore che dopo San Siro ci si aspettava potesse confermarsi, ma in realtà rende al di sotto delle aspettative e il giudizio finale parla chiaro con una prova insufficiente.
Voto: 5,5
Nicolò Zaniolo
Ci provo davvero in tutti modi. l’anima della squadra, soprattutto in assenza di Keinan Davis. Tutti gli sforzi, però, non bastano.
Voto: 6,5
Mister Kosta Runjaic
il tecnico dei bianconeri fallisce anche lui il salto in avanti che ci si aspettava e di conseguenza resta una prova incompiuta da parte della squadra incompiuta.
Voto: 5
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