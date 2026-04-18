“Il gol era regolare, chiudete il calcio!”: le reazioni dei tifosi a Udinese-Juventus

Maduka Okoye

Si interrompe la sua striscia di imbattibilità e lo fa contro una squadra che non ha impegnato particolarmente la difesa. Non ha colpe sulla rete subita.

Voto: 6

Thomas Kristensen

Una partita che doveva essere d’ufficio per il giocatore danese, ma soffre particolarmente le offensive del Parma.

Voto: 5,5

Christian Kabasele

perno centrale del club bianco nero ci si aspetta sempre tantissimo da lui, viste l’ultima prestazioni, ma oggi un rendimento al di sotto delle aspettative.

Voto: 5,5

Oumar Solet

come sempre da una grande mano in fase di costruzione, ma dal punto di vista difensivo pecca rispetto al solito resta una prova sufficiente per il difensore.

Voto: 6

Kingsley Ehizibue

Grandi complimenti dopo le ultime prestazioni, soprattutto quella a San Siro, ma oggi ha qualche responsabilità sulla rete del vantaggio e sull’assist messo referto da Strefezza.

Voto: 5

Jesper Karlstrom

il gestore del centrocampo bianconero deve alzare i ritmi soprattutto nel corso della seconda frazione, ma fallisce questo compito. Una prova al di sotto delle aspettative.

Voto: 5,5

Jakub Piotrowski

Trova spazio dal primo minuto e di conseguenza non possiamo fare altro che aspettarci una grande prova da lui cosa che non arriva.

Voto: 5,5

Arthur Atta

Quando ci si aspetta il salto di qualità sotto tutti i punti di vista non arriva e di conseguenza non arriva una conferma dopo l’ottima prova fornita in quel di San Siro.

Voto: 5

Jurgen Ekkelenkamp

Un altro giocatore che dopo San Siro ci si aspettava potesse confermarsi, ma in realtà rende al di sotto delle aspettative e il giudizio finale parla chiaro con una prova insufficiente.

Voto: 5,5

Nicolò Zaniolo

Ci provo davvero in tutti modi. l’anima della squadra, soprattutto in assenza di Keinan Davis. Tutti gli sforzi, però, non bastano.

Voto: 6,5

Mister Kosta Runjaic

il tecnico dei bianconeri fallisce anche lui il salto in avanti che ci si aspettava e di conseguenza resta una prova incompiuta da parte della squadra incompiuta.

Voto: 5