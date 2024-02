News Udinese | Pereyra si allena ancora a parte: nel mirino il Cagliari

Il capitano salterà per squalifica la trasferta di Torino, ma sui campi del Bruseschi non è ancora riuscito ad allenarsi con il gruppo

Roberto Pereyra svolge ancora lavoro differenziato. Il capitano dei friulani non sarebbe partito lo stesso per la trasferta dell'Allianz Stadium, per via della squalifica ottenuta per somma di cartellini.