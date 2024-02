Udinese | Pereyra ancora a parte: in forte dubbio la sua presenza dal 1′

Mancano pochi giorni allo scontro salvezza tra Udinese e Cagliari. La squadra di Cioffi si sta allenando al Bruseschi per arrivare al meglio all'appuntamento. Tutti in gruppo, tranne Pereyra che ha svolto ancora lavoro differenziato a parte. Il Tucu aveva rimediato un acciacco muscolare contro il Monza e il recupero sta procedendo più a rilento del previsto. La partita contro il Cagliari è domenica alle 15 e sarà fondamentale che l'argentino svolga un allenamento col gruppo entro sabato, e vuole avere speranze di essere convocato. Il suo apporto sarà fondamentale per vincere una partita cruciale in ottica permanenza in serie A.