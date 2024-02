News Udinese | Pereyra e Kamara ancora in dubbio: venerdì la decisione

Il pareggio contro il Cagliari ha lasciato l’amaro in bocca in casa Udinese. Il buon primo tempo dei friulani non è bastato per chiudere la pratica Cagliari e uscire definitivamente dai bassofondi della classifica. In vista del Genoa, secondo Sky Sport, rimangono in dubbio sia Pereyra che Kamara, i due che hanno saltato l’ultimo impegno.