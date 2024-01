Udinese | Pereyra non si è allenato: in dubbio la sua presenza vs Atalanta

È iniziato ieri il lavoro al Bruseschi dell' Udinese in vista della trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. Una gara importante, dopo l'ennesimo ko arrivato nel finale. Cioffi in questi giorni valuterà attentamente le condizioni degli infortunati, a partire dal capitan Tucu Pereyra .

L'argentino è uscito anzitempo dalla sfida contro il Milan per un fastidio muscolare. Il problema non si è risolto e stamane il numero 37 non ha preso parte all'allenamento, per sottoporsi alle terapie personalizzate. Sarà monitorato, ma le speranze di vederlo contro la Dea a oggi sono pressoché nulle. Soprattutto vista l'attenzione e la cautela che lo staff tecnico sta usando nella gestione degli acciaccati. A maggior ragione trattandosi di un uomo essenziale come il capitano.