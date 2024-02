News Udinese | Pereyra scalda i motori: dovrebbe tornare contro il Genoa

Il Tucu dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo in settimana per poi tornare definitivamente a disposizione dalla trasferta di Marassi

Roberto Pereyra punta al rientro in campo contro il Genoa. L'affaticamento muscolare sembra ormai alle spalle anche se a stabilirlo sarà il controllo fissato per domani. Se l'esito sarà positivo e l'argentino non dovesse sentire più fastidio, tornerà ad allenarsi con la squadra. Il capitano potrà così essere convocato per la trasferta di Marassi.