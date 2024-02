Genoa-Udinese | Pereyra o Thauvin: chi affiancherà Lucca a Marassi?

Uno su tutti è legato alla scelta dell'elemento da affiancare a Lucca in zona offensiva. Complici la squalifica e le condizioni fisiche di Pereyra, contro Juventus e Cagliari è stato Thauvin a fungere da seconda punta alle spalle dell'ex Pisa e Ajax. Il francese ha dimostrato tutte le sue qualità in quel ruolo, ma escludere il Tucu dall'undici titolare sembra al momento uno scenario improbabile. Tenendo però presente che, grazie alla sua duttilità, l'argentino potrebbe prendere posto anche in mezzo al campo o come quinto di destra.