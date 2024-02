News Udinese | Pereyra verso il forfait: si è allenato ancora a parte

Allenamento ancora differenziato oggi per capitan Pereyra che, secondo Sky Sport, è avviato al forfait contro il Cagliari. Infatti, come spiega l'edizione del telegiornale sportivo il dubbio per domenica è sempre il medesimo: la presenza di Pereyra. In realtà il “Tucu” dovrebbe rimanere fuori, per guarire al 100% in ottica delle prossime sfide di campionato.