Udinese-Monza | Perez: “Sono molto contento di rimanere a Udine”

Ennesimo pareggio con rammarico per l'Udinese. Contro il Monza i bianconeri hanno creato diverse buone occasioni ma non sono riusciti a trovare la via del gol. Nehuen Perez ha commenta così la sfida nel post partita: “Lo 0-0 è un risultato che ci sta stretto. Abbiamo fatto una grande partita e un ottimo primo tempo. Peccato perché abbiamo bisogno di punti. Erano tante partite che non terminavamo con la porta inviolata, per questo dico che abbiamo fatto bene. È il nostro lavoro in quanto difensori, non prendere gol”.