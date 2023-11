Udinese | Perez: “Non abbiamo fatto ancora nulla. Cioffi mi ha dato fiducia”

Il difensore dell'Udinese Nehuen Perez è stato l'ospite speciale della puntata odierna di DAZN Talks . L'argentino è stato uno dei protagonisti del prestigioso successo per 1-0 di San Siro, in merito al quale ha affermato: "quando si vince è tutto più bello, sapevamo che sarebbe stato molto difficile, ma tutta la squadra ha fatto un lavoro incredibile. Se non giochi così con le grandi perdi sicuro. E' stata una settimana molto piacevole, ma non abbiamo ancora fatto nulla . Ora dobbiamo pensare all'Atalanta, che sarà un'avversaria molto dura da affrontare".

Sul cambio in panchina ha aggiunto: "Quando arriva un allenatore nuovo, tutti i ragazzi che vengono impiegati meno si risvegliano. È successo anche a me al primo anno qui, all'inizio facevo molta panchina. Poi è arrivato Cioffi e mi ha dato fiducia , con lui ho sempre giocato tanto e sono contento sia tornato con noi".

Le parole di Perez

Sulla stagione in corso e sul gruppo squadra ha concluso: "Quest’anno è più complicato, perché sono andati via in tanti, ma comunque sono arrivati ragazzi di qualità a cui va dato il giusto tempo per crescere. Dobbiamo rimanere concentrati e lavorare a testa bassa. In spogliatoio abbiamo un bel gruppo multietnico, con gli argentini beviamo sempre il mate, che ho fatto provare anche a Lucca, Semedo, Quina e Deulofeu".